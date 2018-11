Adventsausstellung im Schmiedegarten in Bötersheim

Weihnachtliche Wohn- und Gartenaccessoires und raffinierte Leckereien in gemütlicher Kulisse

Rund um den wunderschön illuminierten Schmiedegarten von Dirk Tietgen und Petra Schmalz im Esteweg 13 in Bötersheim (Landkreis Harburg) sorgen zur Adventsausstellung zahlreiche Leuchter, Windlichter und Feuerschalen für Gemütlichkeit. Die Besucher erwartet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr weihnachtlich dekorierte Wohn- und Gartenaccessoires, Kerzen sowie ein spezielles Sortiment an Dekorationen für die Vorweihnachtszeit und das Fest.Ausgestellt werden auch Arbeiten der Keramikerin Alice Stabrey aus Welle und des Steinbildhauers Jan Amelung aus Buchholz. Gastaussteller sind in diesem Jahr Thomas Konwiarz mit Holzobjekten und Skulpturen aus Mooreiche und anderen Hölzern, Antje Lücke schneidert gefütterte Schirmmützen aus besten Wollstoffen und Petra Hoffmann bietet pflanzengefärbte und handgesponnene Wolle an. Die Aussteller beantworten gern Fragen zur Herstellung, Pflege und dem Material ihrer Produkte.Im Kaffeegarten gibt es hausgemachte Torten, Belgische Waffeln, heißen Met, Glühwein oder Apfelsaft, fränkische Bratwurst und raffinierte Kleinigkeiten des freischaffenden Kochs Jorma Klünder.Für alle die an diesem Wochenende keine Zeit haben gibt es Alternativen:• Ladenöffnungszeiten: Mi.-Sa., 11-17 Uhr (letzter Öffnungstag dieses Jahr 22. Dez.).• Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg am Fr. bis So., 30. Nov. bis 2. Dez., jeweils 10-18 Uhr.• Weitere Infos: www.TietgenundSchmalz.com