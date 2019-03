Astronomietag in Handeloh: Stippvisite zu den Sternen

Der Arbeitskreis Astronomie Handeloh (AKA) nimmt am Samstag, 30. März, wieder am bundesweiten Astronomietag teil. Nach frühmorgendlichen Beobachtungen am Handeloher Planetenlehrpfad werden ab 18 Uhr diverse Fernrohre und Teleskope aufgebaut, um Interessierten Planeten, Mond, Sternbilder und ferne Nebel zu zeigen. AKA-Vorsitzender Achim Tribelhorn wird frühmorgens von 3.30 bis 6.30 Uhr am Planetenweg stehen, um Interessierte auf seiner Stippvisite in die Weiten des Weltraumes mitzunehmen. Am Abend gibt es neben den Beobachtungsangeboten auch um 18.30 und 20.30 Uhr fachkundige Planetenwegs-Führungen. Ab 19.25 Uhr wird versucht, den Mars mit seinen weißen Polkappen vor die Linsen zu bekommen. Die kleinen "Himmelsspaziergänge" stehen für 21 und 22.30 Uhr auf dem Programm.Bei schlechtem Wetter oder bezogenem Himmel fallen die Veranstaltungen aus. Interessierte sollten festes Schuhwerk und warme Kleidung anziehen.Diesmal ist auch das Thema Lichtverschmutzung im Fokus. Das Motto lautet „Möge die Nacht mit uns sein!“ Passend dazu ruft der WWF an diesem Abend von 20.30 bis 21.30 Uhr zur „Earth Hour“ auf. „Licht aus – Sterne an“ soll dann als weltweite Aktion über die Bühne gehen.Sa., 30.3., 3.30 Uhr, Planetenlehrpfad am Timmerloher Weg in Handeloh, Infos unter www.astronomie-handeloh.de