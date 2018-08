Authentischer Klanggenuss mit Barockensemble „Luft, Holz und Eisen"

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Mit Renaissance- und Barockmusik unterhält das Barockensemble „Luft, Holz und Eisen" am Sonntag, 26. August, ab 17 Uhr in der Tostedter Johanneskirche. Unter dem Titel „Music for a While“ (Musik für den Augenblick) erwartet den Zuhörer eine musikalische Reise durch die Renaissance- und Barockzeit. Es erklingt u.a. Musik von Henry Purcell, Louis Couperin, und Georg Philipp Telemann.

Die Besetzung, bestehend aus Gesa Hansen-Prenz (Sopran), Gisela Helms (Blockflöten), Hans von der Fecht (Cembalo) und Ulf Dressler (Lauteninstrumente), erlaubt eine vielfältige und reizvolle Kombination der verschiedenen Instrumente. Dabei orientieren sich die Musiker an historischen Vorbildern.

Die eingesetzten Tasteninstrumente stammen aus der Werkstatt des Musikers von der Fecht und sind, wie die Blockflöten und Lauten auch, getreue Kopien der Vorlagen aus der damaligen Zeit. Dies verspricht einen besonders authentischen Klanggenuss.

Während des Konzerts stellen die Ensemblemitglieder ihre Instrumente vor, zeigen die Besonderheiten auf und führen durch das Programm.

• Der Eintritt beträgt 10 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse.