B-Plan "Amselweg-Ost" und Freie Schule

Handeloh: Rathaus |

bim. Handeloh. Berichte des Fördervereins für die Jugendherberge sowie des Bürger- und Verkehrsvereins Handeloh sind zu hören in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschusses sowie des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Handeloh am Dienstag, 20. November, um 19.30 Uhr im Handeloher Rathaus, Am Markt 1. Weitere Themen sind der Haushalts- und der Stellenplan für die Jahre 2019/20, die Nutzung einer zentralen Vergabestelle beim Landkreis Harburg, die Gründung einer Freien Schule in Inzmühlen sowie der Bebauungsplan "Amselweg-Ost".