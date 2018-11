Bachs Weihnachtsoratorium wird in Tostedt aufgeführt

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Ein musikalisches Erlebnis erwartet die Besucher der Tostedter Johanneskirche am Samstag, 8. Dezember, um 19 Uhr. Dann präsentieren Kantor Kai Schöneweiß und die Johanneskantorei das Weihnachsoratorium von Johann Sebastian Bach.

"Festliche Klänge mit Pauken und Trompeten und dann der ganze Chor gemeinsam singend 'Jauchzet, frohlocket' - so beginnt das großartige Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Für viele Menschen gehört diese Musik einfach zum Weihnachtsfest dazu", sagt der Kantor. So auch für ihn.

"Schon in der Schulzeit bin ich mit dem Werk in Berührung gekommen. Als ich dann mein Kirchenmusikstudium aufgenommen habe, gab es immer wieder einzelne Aspekte aus dem Weihnachsoratorium, die mich beschäftigten: im Orchesterleitungssunterricht, wenn man ein Rezitativ und eine Arie dirigieren muss; bei der musikalischen Analyse von Chorsätzen; im Chorleitungsunterricht, wenn man mit der Gruppe etwas probt; oder im Gesangsunterricht, wenn man sich selber an einer Arie versucht", erinnert er sich.

Seit August probt Kai Schöneweiß nun in der Johanneskantorei jeden Dienstag etwas aus dem Weihnachtsoratorium. "Es macht einfach Freude, wenn ich wöchentlich bei den vielen Chorstücken, die das Werk zu bieten hat, in leuchtende Augen schauen kann. Und genau wie mir geht es auch den Sängerinnen und Sängern: das eine Stück liegt einem mehr am Herzen, das andere etwas weniger. So kann bestimmt jeder der Mitwirkenden seine persönlichen Highlights nennen."

Kai Schöneweiß selbst hat viele persönliche Highlights. "Von den kleineren Chorstücken gefällt mir der Choral 'Brich an, o schönes Morgenlicht' ganz besonders. Dieser kommt, nachdem der Evangelist (der 'Erzähler') von der Erscheinung des Engels bei den Hirten auf den Feldern vor Bethlehem erzählt. Der folgende Choral kommentiert das Geschehen mit grandioser Musik – so schlicht und doch zu vielsagend", schwärmt der Fachmann.

"Bei den Arien berührt mich die Arie am Ende des dritten Teils. Die Altistin, die als Stimme von Maria interpretiert werden kann, singt von der Geburt Christi. Bach vertont diesen Text sehr schwingend. Ich habe vor Augen, wie Maria ihr Kind wiegt. Diesen intimen Charakter verstärkt die kleine Besetzung mit Solovioline, Cello und Orgel. Für mich sind es oft die leisen Stellen, die die Musik besonders machen."

