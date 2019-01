Bücherei Tostedt bietet jetzt auch Toniefiguren

Neues Medium eignet sich für Kinder ab drei Jahren



bim. Tostedt. Die Bücherei Tostedt bietet zunächst bis März probeweise ein neues Medium für Kinder ab drei Jahren an: die Toniefiguren. Wer die Figuren nutzen möchte, muss eine Toniebox (Abspielgerät) daheim haben. In der Bücherei Tostedt im Rathaus steht eine Toniebox bis März zum Erklären dieses neuen Mediums bereit. Diese ist, anders als die Toniefiguren, nicht entleihbar.

Toniefiguren sind Kunststofffiguren. Kaum stehen die Figuren auf dem Abspielgerät, der würfelförmigen Toniebox, beginnen sie zu erzählen. Die Toniebox lädt dann den entsprechenden Inhalt aus der Toniecloud herunter. Einmal vollständig geladen, bleibt der Inhalt auf der Toniebox. Er kann überall, auch ohne WLAN, gehört werden. Die kleinen Leser können aus 16 unterschiedlichen Titeln auswählen, z.B. „Dr. Brumm steckt fest & geht baden“, „Conni kommt in den Kindergarten“ oder „Der kleine Drache Kokosnuss“. Gegen eine Gebühr von 1 Euro kann der Tonie für zwei Wochen ausgeliehen werden.

• Weitere Angebote für Kinder: Bilderbuchkino am Dienstag, 12. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Dann werden die Geschichten „Alles Rabenstark! Oder hauen, bis der Milchzahn wackelt“ sowie „Ein Ball für alle“ vorgelesen.

• Am Dienstag, 26. Februar, 15.30 bis 16.30 Uhr, werden beim Bilderbuchkino „Billy bei den Indianern“ und „Funkel, der kleine Fisch in Gefahr“ präsentiert.

• Am Donnerstag, 28. Februar, von 10 bis 11 Uhr werden bei den „Bücherbabys“ unter Anleitung Knüllbilder gebastelt. Anmeldung unter Tel. 04182-298300.