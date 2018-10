"Bühne bunter Vorhang": Die Bühne Cipolla präsentiert "Michael Kohlhaas

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Die Bühne Cipolla präsentiert am kommenden Freitag, 2. November, um 20 Uhr das Stück "Michael Kohlhaas" nach Heinrich von Kleist als Figurentheater für Erwachsene mit Livemusik auf der "Bühne bunter Vorhang", Unter den Linden 39 in Tostedt.

Heinrich von Kleist schrieb neben seinen bekannten Theaterdramen ("Penthesilea" und "Der zerbrochene Krug") auch eine Reihe weltberühmter Novellen. Michael Kohlhaas erschien erstmals 1808 und basiert auf einem wahren Fall.

Jeder von uns kennt das bohrende Gefühl, Recht zu haben aber nicht Recht zu bekommen.

Michael Kohlhaas, fleißiger deutscher Mittelständler und wohlhabender Geschäftsmann, wird Opfer herrschaftlicher Willkür und setzt sich zur Wehr. Als er immer wieder an korrupter Justiz, intriganter Vetternwirtschaft und vorauseilendem Beamtengehorsam scheitert,

beginnt er einen mörderischen Rachefeldzug gegen seine Feinde, eingebildete wie echte.

Zunächst Spielball politischer und kirchlicher Interessen, wird Kohlhaas bald zum meistgesuchten Terroristen seiner Zeit, denn der Grat zwischen berechtigter Empörung und skrupelloser Selbstjustiz ist schmal.

Es spielen Sebastian Kautz (Figurenspiel) und Gero John (Violoncello, Keyboards)

Eintritt: 20 Euro. Kartenvorverkauf bei "Buch & Lesen" in Tostedt unter Tel. 04182-3138

oder bei Theaterchefin Ulrike von Thien 04182-292332.