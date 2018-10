Cassenshof Inzmühlen: Zwischen Gänsen und Kerzenschein genießen

bim. Handeloh. Zwischen Gänsen und Kerzenschein eintauchen in eine stimmungsvolle Märchenwelt können die Besucherinnen und Besucher, wenn der Cassenshof in Handeloh-Inzmühlen, Im Seevegrund 2, für kommenden Sonntag, 4. November, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zum Scheunenzauber einlädt.

Für Groß und Klein wird wieder vieles geboten, das einen spannenden und beschaulichen Tag verspricht, der auf die Vorweihnachtszeit einstimmt. Bei einem bunten Kunsthandwerkermarkt mit ausgewählten Anbietern der Region sind handgemachte Dinge, die den Alltag verschönern, und stimmungsvolle Weihnachtsdekoration erhältlich. Auf dem Hofplatz grüßen schnatternd die Gänse des Cassenshofes, die sich in den vergangenen Monaten auf der Weide an der Seeve getummelt haben.

Highlights für die Kinder sind das Plätzchenbacken im Pferdestall und der neu gestaltete Spielplatz mit vielen Trettreckern.

Die "Heidkösters" umrahmen das Treiben auf dem Hofplatz mit handgemachter Musik. Kulinarisch locken herzhafte Speisen wie Entenburger, Wildpfanne, Rosmarinkartoffeln und Rotkohlsalat, außerdem viele kleine Leckereien zum Probieren. Wer will, kann sich seine Gans für die Festtage im Hofladen vorbestellen. Oder man hat Glück bei der Tombola und gewinnt den Weihnachtsbraten.

Die hofgebackenen Kuchen und Torten aus den Eiern der freilaufenden Hühner des Cassenshofes runden den Festschmaus zwischen Feuerkörben unter freiem Himmel ab.

• Auch an anderen Tagen sind Besucher auf dem Cassenshof willkommen. Der vielfältige Hofladen mit Café ist zur Sommerzeit die ganze Woche hindurch, zur Winterzeit jeweils von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Und die freilaufenden Hühner und Gänse sind immer neugierig auf vorbeischauende Gäste.

So wachsen die Gänse auf Besucher sind auf dem Cassenshof gerne gesehen, und die neugierigen Gänse freuen sich über Zaungäste. Eigens aufgestellte Bänke laden zum entspannten Beobachten der imposanten Tiere ein. So erhält man einen lebendigen Eindruck vom glücklichen Vorleben des späteren Festtagsbratens. Im Alter von einem Tag kommen die Gänseküken Mitte Juni auf den Cassenshof, wo sie die ersten Wochen im geschützten Stall im Stroh unter Wärmelampen aufgezogen werden. Durch das gehaltvolle Starterfutter werden die Gössel schnell kräftiger und unternehmungslustiger. Im Gartenauslauf dürfen sie sich austoben und das erste Gras fressen. Sind die ersten Federn sichtbar, wechseln die halbwüchsigen Gänse auf die große Weide am Seeveufer. Hier verbringen sie die Tage mit Weiden, Flatterübungen und nassen Spielen an den Tränken. Die aufmerksamen Tiere beobachten ihre Umgebung genau, nicht umsonst wurden Gänse früher auch als Hofwächter geschätzt. Abends wandert die Schar zusammen mit "Gänsevater" Friedrich Voß zum Schlafen in den heimatlichen Stall.

Die viele Bewegung an frischer Luft sorgt für einen ausgeprägten Muskelfleischanteil. Rückt Weihnachten näher, füttern Familie Voß und ihre Mitarbeiter immer mehr Getreide aus eigenem Bio-Anbau zu, damit die Tiere das Schlachtgewicht erreichen. Friedrich Voß fährt die Gänse mit dem Trecker zum nahegelegenen Schlachter und achtet bis zum letzten Moment auf das Wohlergehen der Tiere. Die Anwesenheit der Bezugsperson wirkt beruhigend und sorgt durch den geringen Stress für eine besonders gute Fleischqualität.

Die eigene Gans kann im Hofladen des Cassenshofes oder unter Tel. 04188-899640 vorbestellt werden. Der vielfältige Laden mit Café ist zur Winterzeit von Mittwoch bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Gerne geben die Mitarbeiterinnen auch Tipps zur gelungenen Zubereitung des Gänsebratens.