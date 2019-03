Chorworkshop und Konzert: „Brich, mein Herz!“

Mit „Brich, mein Herz!“ ist ein Chorworkshop in Hittfeld überschrieben. „Wir beschäftigen uns mit den Chornummern aus dem Werk von Barthold Heinrich Brockes, die abends im Konzert aufgeführt werden“, sagt Olga Persits, Kirchenmusikerin der Kirchengemeinde. Das Notenmaterial wird vor Ort ausgegeben. Chorerfahrung ist wünschenswert, aber keine Bedingung für die Teilnahme.Etliche Komponisten haben den Passionstext von Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) vertont - von Georg Philipp Telemann und Johann Mattheson bis hin zu Georg Friedrich Händel, der die Verse 1716 in Musik setzte. Die Oboistin Claudia Zülsdorf, Kreiskantor Kai Schöneweiß und Sopranistin Ulrike Meyer (Foto, v. li.) präsentieren die Brockes-Passion abends in einer speziell für dieses Ensemble entstandenen Bearbeitung.Sa., 30.3., 14 Uhr: Chorworkshop, Gemeindehaus Hittfeld, Schillerplatz 4 (Anm. bei Kreiskantor Kai Schöneweiß, Tel.: 04182-208 73 69 oder per E-Mail: kai.schoeneweiss@kirche-tostedt.de), 18 Uhr: Konzert in der Mauritiuskirche Hittfeld, Eintritt frei.