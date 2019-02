Der neue Familienwegweiser ist da

Der neue Familienwegweiser für die Samtgemeinde Tostedt ist da, präsentiert von den Verwaltungs- und Familienservicebüro-Mitarbeitern Gerd Gerhardt (v.li.), Antje Borowski, Laura Horstmann sowie Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam und Samtgemeinderat Stefan Walnsch. Die fünfte, überarbeitete Auflage liegt aus im Familienservicebüro, in der Bücherei, in Kindergärten und Schulen der Samtgemeinde sowie in vielen Einrichtungen und Geschäften. Die Broschüre bietet den Bürgerinnen und Bürgern der Samtgemeinde wichtige Informationen rund um die Familie. Ganz gleich, ob Fragen nach dem richtigen Kindergarten oder der passenden Schule beantwortet werden sollen, Freizeit- und Sportmöglichkeiten gesucht werden oder Ansprechpartner in Krisensituationen: Der Familienwegweiser bietet einen guten Überblick über Angebote und Leistungen der Samtgemeinde Tostedt. Der Familienwegweiser kann auch als PDF-Datei von der Internetseite www.tostedt.de heruntergeladen werden.