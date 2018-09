"Der rasende Gartenchirurg" hatte ein schönes Vizekönigsjahr

bim. Kampen. "Ein tolles Vizekönigs-Jahr geht zu Ende. Es hat Spaß gemacht, das ganze Jahr war eine Sause", sagen Kampens Noch-Vizekönig Stefan Martens, "Zippy, der rasende Gartenchirurg", und seine Frau Alice (3. und 4. v. li.). Mit ihrer Crew (v. li.): Bianca Merkens und Nicolas Heitmann, Jan Akira Voß, Ivonne Kucz sowie Dennis und Nadine Breede bedanken sie sich für ihr gelungenes Vizekönigsjahr beim alten Jungschützenkönig Niclas Gonsior, genannt "Gonz, der Mann ohne Schatten", mit seinen Adjutanten Tom und Max Berg sowie Daniel Rademacher, sowie beim amtierenden Jungschützenkönig Tom Berg, genannt "Tommy, die verhaltensauffällige Drummerqueen aus Kamperlien", mit seinen Adjutanten Philip Dallmann, Max Berg und Lars Heins

"Zippy" und seine fröhliche Crew sind traurig, dass das Vizekönigsjahr nun endet. Denn am Samstag, 22. September, wird im Schießstand in Kampen ein neuer Vizekönig ermittelt. Antreten ist um 14.30 Uhr auf dem Hof Heins, Dorfstraße 19 in Kampen. Zum Ball ab 20 Uhr sind dann alle Bürger herzlich eingeladen.

Schützensplitter

"Wir wünschen dem neuen Vizekönig ein genau so tolles Jahr wie wir es hatten", sagt "Zippy".