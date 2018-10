Der Reformationstag im Kirchenkreis Hittfeld

Der Reformationstag am Mittwoch, 31. Oktober, wird in allen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hittfeld mit besonderen Gottesdiensten gefeiert, u.a. in folgenden:„Good News statt Fake News“ heißt das Thema des Gottesdienstes um 11 Uhr in der Nicolaikirche. Er wird gestaltet von der Kirchenband „Godspeed“ und Buxtehudes Schulpastor Uwe Keilhack. Parallel gibt es im Gemeindehaus einen „Gottesdienst für kleine Leute“ und im Anschluss ein Mittagessen (Anmeldung unter Tel. 04168-226).um 11 Uhr Einführung des neuen Pastors Arne Hildebrand.um 19 Uhr Gottesdienst der Nachbarschaft Handeloh-Heidenau-Tostedt zum Thema „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“.um 18 Uhr Gottesdienst der Kirchengemeinden Hittfeld und Maschen zum Thema „Was würde Luther uns heute sagen?“ Jugendliche bekommen Luther-Playmobil-Figuren und sollen prüfen, wo Luther heute hingehört, wo er sein sollte, wo seine Gedanken fehlen, wo er die Menschen aufrütteln sollte, und Fotos von Luther machen.Filmnachmittag um 15 Uhr im Gemeindehaus mit Diskussion, Andacht und Abendsegen. Der Film von 1993 zeigt die fatalen Folgen einer übermotivierten Revolution über die Geschichte der Wiedertäufer im westfälischen Münster.um 18 Uhr Gottesdienst mit dem Chor „Choriander“ zum Thema „Neu belichtet“, anschließend Diskussion und Austausch bei Essen und Trinken.Gottesdienst um 11 Uhr zum Thema „Ein Hoch aufs Mitmachen“. „501 Jahre Reformation stehen für 501 Jahre Hochschätzung der Mitwirkung und Teilhabe der Gemeindemitglieder“, sagt Pastor Dr. Florian Schneider. Nach dem Gottesdienst sind alle Ehrenamtlichen zum Empfang geladen.ab 18 Uhr „Essen und Tischreden wie bei Luthers“ Es gibt eine einfache Mahlzeit und in der Tradition der Tischreden im Hause Martin Luthers möchte die Gemeinde mit den Besuchern zum Thema „Wo gehört das Kreuz hin?“ ins Gespräch kommen. Besucher dürfen eine kurze Rede zum Thema mitbringen. Anmeldung unter Tel. 04105-76555.• Eine Übersicht mit allen Uhrzeiten, Adressen und Informationen unter www.kirchenkreis-hittfeld.de. Gottesdienste