Kakenstorf: Gasthaus "Zum Estetal" |

bim. Kakenstorf. Den Film „Die Heide stirbt“ zeigt der Verein Naturschutzfreunde Estetal in Kakenstorf am Freitag, 22. März, um 20 Uhr im Landgasthaus "Zum Estetal". Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Filmdokument, das Anfang der 1920er Jahre in der Nordheide entstanden ist. Es war damals die Absicht der Filmer, die Bräuche, das Leben und die Festlichkeiten der Bewohner der Nordheide festzuhalten. Der Titel „Die Heide stirbt“ bezieht sich darauf, dass durch den Einzug des modernen Lebens viele Bräuche verlorengingen. Der Film hat diese festgehalten. Besonders eindrucksvoll ist der im Film zu sehende Brauttanz, ein ritueller Schreit-Tanz, der vor der Feuer- oder Herdstelle auf dem Flett der Bauernhöfe durchgeführt wurde, bevor eine Hochzeitsfeier begann. Ebenso wird eine dörfliche Trauerfeier mit dem Trauerzug durch die Dorfstraße gezeigt, aber auch Leben und Arbeiten, wie die winterlichen Abendrunden, in denen die Frauen spinnen und die Männer die Strümpfe stricken (Stricken war damals Männersache).

Dieser Film war lange verschollen, das Original auf Zelluloid teilweise verbrannt. Vorher hat man Super-8-Kopien machen können, jetzt liegt er im DVD-Format vor und wird per Beamer gezeigt. Bei der Vorführung wird der Film auf Plattdeutsch, teilweise auf Hochdeutsch, kommentiert. • Eintritt frei, um eine Spende für die Naturschutzfreunde wird gebeten.