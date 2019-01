Dirk und Sina Rohrer laden zum Ball in Königsmoor

bim. Königsmoor. Zum Königsball lädt der Schützenverein Königsmoor für Samstag, 26. Januar, in die Moorhalle, Baurat-Wiese-Straße 93, ein. Seine Majestät Dirk „Johnny der Wegweisende“ Rohrer und seine Königin Sina freuen sich darauf, mit ihren Gästen bis in die Morgenstunden zu feiern.

Geladen sind nicht nur die Schützen des eigenen Vereins und der Gastvereine, sondern alle, die Freude daran haben, in festlicher Kleidung zu tanzen, zu feiern und Spaß zu haben. Der Empfang startet ab 19 Uhr, der Ball beginnt um 20 Uhr. • Tische können bis zum 22. Januar reserviert werden unter der Telefonnummer 04180-610513. Der Eintritt ist frei.