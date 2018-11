"Ein Fest für die Sinne" in der "Bühne bunter Vorhang" in Tostedt

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Ein "Fest für die Sinne" - eine Lesung mit Angela Röders und einem Menü des Hanstedter Kochs Jorma Klünder - wird am Freitag, 7. Dezember, um 19 Uhr in den Räumen der "Bühne Bunter Vorhang" in Tostedt, Unter den Linden 39, geboten.

Angela Röders liest "Babettes Gastmahl" von Karen Blixen und wird dabei musikalisch begleitet von Natalie Böttcher auf dem Akkordeon. Dabei können die Gäste sich an der Beschreibung von Babettes Kochkunst erfreuen. Im Anschluss kreiert der Hanstedter Koch Jorma Klünder einen mehrgängigen Gaumenschmaus.

Preise: Lesung mit Aperitif und Menü: 69,90 Euro pro Person, Lesung mit Aperitif ohne Menü: 25 Euro pro Person. Vorverkauf bei Ulrike von Thien unter Tel. 04182-292331 und bei "Buch & Lesen" in Tostedt, Tel. 04182-3138.