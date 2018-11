Elias-Schulzweig in Wistedt wird 15 Jahre

Wistedt: Elias-Schule |

bim. Wistedt. Seit 15 Jahren gibt es nun schon in Wistedt den Elias-Schulzweig, der auf Basis des heilpädagogischen Waldorfschulkonzeptes arbeitet. Die Heilpädagogische Schule entstand damals auf Initiative von Eltern und die Hilfe von Freunden, Lehrern und Unterstützung der Gemeinde. Über 100 Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten können inzwischen von der ersten bis zur zwölften Klasse die Schule besuchen. Wer sich über das Konzept und die Schule informieren möchte, ist eingeladen in die Herbstwerkstätten mit Schülerdarbietungen am Samstag, 24. November, von 13.30 bis 17 Uhr und zum anschließenden Laternenumzug.

In der Elias-Schule wird in Kleinklassen das prozesshafte Lernen und die aktive praktische Auseinandersetzung mit dem Lernstoff gefördert. In der Oberstufe wird das Erlernte durch unterschiedliche Praktika in Betrieben und Einrichtungen vertieft.

Die eigene Schulküche, beherbergt im ehemaligen Gasthof Aldag, bekocht nicht nur die Elias-Schule, sondern auch die Grundschule, Kindergarten und die Krippe in Wistedt. Nach zwölf Jahren Schulzeit können neben dem Elias-Abschluss auch der zentrale niedersächsische Förderschulabschluss und in Einzelfällen der Hauptschulabschluss erworben werden.