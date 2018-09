Erneuter Wettstreit um die Insel Catan

Tostedt : Jugendzentrum |

Weiteres Turnier des Kult-Spiels steigt in Tostedt



bim. Tostedt. Das erste Ranglisten-Turnier des Kult-Brettspiels „Die Siedler von Catan“ war ein voller Erfolg. 37 "Cataner" aus der Nordheide sowie aus Hamburg, Jork, Stade und Glinde im Alter von 14 bis 75 Jahren hatten sich zum Wettstreit um die Insel Catan in den Schachräumen des MTV Tostedt eingefunden. Gewonnen hat Turnier-Neuling Hans-Jürgen Wichern aus Heidenau und bekam dafür, neben viel Ruhm und einem Sachpreis, 100 Punkte für die Catan-Rangliste.

Bis Sonntag, 23. September, werden in ganz Deutschland Turniere für die diesjährige Rangliste veranstaltet. Die Besten qualifizieren sich dann für die deutsche Meisterschaft in München (17. bis 18. November).

Ein weiteres Turnier in Tostedt richten die Turnierleiterinnen Margret Holste und Claudia Barmbold am Sonntag, 23. September, von 11 bis 18 Uhr aus - dieses Mal im Jugendzentrum in der Dieckhofstraße 15a in Tostedt. Anmeldungen werden angenommen unter www.catan-meisterschaft.de oder bei Claudia Barmbold unter catan.meisterschaft@gmail.com. Das Startgeld von 3 Euro kommt dem Jungendzentrum zugute. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.