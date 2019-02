Faslam in Kampen: "Holt eure Kostüme raus"

bim. Kampen. "Holt eure Kostüme raus, es ist wieder Faslam in Kampen!" Dazu lädt die Dorfjugend Kampen für kommenden Samstag, 9. Februar, ein.

Am Samstag um 14.30 Uhr startet die Suche nach den Faslamskerl. Treffen ist an der Kreuzung in Kampen. Auf ihrer Tour durchs Dorf werden die Faslamsfreunde begleitet vom Spielmannszug Kampen und angeführt von „Oma und Opa“. Wer sich hinter dieser Maskerade verbirgt, wird nach dem Einzug in die Schützenhalle Kampen gelüftet, wenn die "Großeltern" sich beim Eröffnungstanz des Kindernachmittags ab 16 Uhr zu erkennen geben. Für die Mitfeiernden gibt es Kaffee und Kuchen.

Ab 21 Uhr sind dann die "Großen" zum Feiern und Abtanzen in die Schützenhalle eingeladen. Dann heizt DJ Jan von "Toestenklang" dem Publikum ordentlich ein. • Eintritt: 5 Euro.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 10. Februar, ab 10 Uhr das traditionelle „Eier schnorren“, bei dem die Dorfjugend Kampen verkleidet in Kampen unterwegs ist.