Fasten fürs Klima - auch in Tostedt

Tostedt : Katholisches Gemeindehaus |

bim. Tostedt. Unter dem biblischen Leitsatz „So viel du brauchst“ steht eine bundesweite Aktion vieler evangelischer und katholischer Kirchengemeinden. Zu den Themen fairer Konsum, regionaler Konsum und ökologisches Handeln werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, sich klimagerechter zu verhalten. Daran beteiligt sich auch die katholische Heilig-Herz-Jesu-Kirchengemeinde in Tostedt und lädt zum Gesprächsabend ein.

Die Fastenaktion soll dazu anregen, sich Zeit zu nehmen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken, Neues auszuprobieren und etwas zu verändern. Dabei geht es zum Beispiel darum, achtsamer zu kochen, anders unterwegs zu sein oder Orte der Einkehr und Ruhe aufzusuchen.

In Tostedt stellen sich am 27. März ein Biohof, der SE-Biomarkt, der Weltladen und das Netzwerk „Solidarische Landwirtschaft Nordheide“ vor. Diskutiert wird über Fragen wie: Können wir fairer konsumieren und handeln? Achte ich auf ökologische und soziale Aspekte? Woher kommen Produkte? Unter welchen Bedingungen wurden sie produziert? Kaufe ich fair gehandelte Produkte, z.B. im Weltladen?

Mi., 27.3., 19.30 Uhr, kath. Gemeindehaus Tostedt, Poststraße 14. Weitere Infos bei Karlheinz Kämpker unter Tel. 0171 - 4906123 oder per Mail über k.kaempker@herz-jesu-tostedt.de. Gesprächsabend