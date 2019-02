Gebetstag und Gespräche in Handeloh

bim. Handeloh. Im Mittelpunkt des diesjährigen Weltgebetstags, der diesmal von Frauen aus Slowenien vorbereitet wurde, steht ein Text aus dem Lukas-evangelium über das Festmahl, „Kommt, alles ist bereit!“ (Lukas 14). "Es ist noch Platz", so sagt das Gleichnis vom großen Festmahl, damit Menschen aller Hautfarben und Sprachen, aller Erdteile und Schichten gemeinsam feiern können.

In der Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh wird der Weltgebetstag am Freitag, 1. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus, Kirchenstraße 9, begangen. Dieser etwas andere Gottesdienst, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, wird von einem Team um Ingeborg Mehlfeldt vorbereitet. Im Anschluss gibt es typische Speisen aus Slowenien.

Der Weltgebetstag hat seit 130 Jahren Tradition. Die Idee: Ein Gebet "wandert" über 24 Stunden lang über den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern der Welt, die den Tag in ökumenischen Gottesdiensten feiern. Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem anderen Land der Welt die Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag.

• Bereits am morgigen Sonntag, 24. Februar, um 10 Uhr werden die Hauptkonfirmanden im Gottesdienst zum Thema Gemeinschaft in der Nikodemuskirche in Handeloh vorgestellt. Superintendent Dirk Jäger hat in dieser Woche in der Gemeinde visitiert und bietet im Anschluss an den Gottesdienst Gespräche an.