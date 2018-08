Gregor Gysi kommt zum dritten Mal nach Tostedt

Tostedt : Hotel Zum Meierhof |

bim. Tostedt. Linken-Politiker Gregor Gysi kommt auf Einladung des Tostedter Künstlers Erwin Hilbert am Samstag, 8. September, um 19.30 Uhr zum dritten Mal nach Tostedt - diesmal in den Saal des Hotels "Zum Meierhof", Buxtehuder Straße 3.

Bei der Talkshow im ausverkauften Medienwerk im vergangenen Oktober hatte Erwin Hilbert Gysi gefragt, ob er denn noch einmal nach Tostedt kommen möchte. „So ein bunter Vogel wie du tut mir einmal im Jahr ganz gut“, war Gysis Antwort an Erwin Hilbert gerichtet. Der Künstler wird auch diesmal die Talkshow unter dem Motto „Kunst trifft Politik“ moderieren und verspricht, dass die Gäste mehr Fragemöglichkeiten an den Linkenpolitiker haben werden als bei den beiden vorangegangenen Veranstaltungen.

Dr. Gysi wird am 8. September seine neue Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig!“ vorstellen und Erwin Hilbert sein neues Kunstprojekt „Nackt und Akt mit Takt!“ Dafür sucht der Kunstmaler noch Erwachsene, die sich von ihm in seinem Königsmoorer Atelier "my ART" kunstvoll bemalen lassen. Bodypainting und Akt mit Takt ist das Thema seiner nächsten Ausstellung „Hüllenlos und bunt!“, die er für 2019 vorbereitet.

Veranstalter des Gysi-Talks ist der Tostedter Musiker Jens Kröger. Hilbert beschränkt sich allein auf die Kunst und die Moderation.

• Karten im Vorverkauf gibt es ab 8. August zum Preis von 12 Euro bei Tabak-Friesecke, Unter den Linden 16, dem Töster Reisebüro, Kastanienallee 2, im Hotel "Zum Meierhof", Buxtehuder Straße 3, und in der Musikschule Tostedt, Unter den Linden 12. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro. Der Erlös wird für den guten Zweck gespendet.