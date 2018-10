Hochkarätige Kultur-Veranstaltungen in Tostedt

Tostedt : Hotel Wiechern |

bim. Tostedt. Jubiläum bei der von Gisela Hubert organisierten und von der Friedrich und Irene Vorwerk-Stiftung geförderten Veranstaltungsreihe: Bereits zum 25. Mal werden insbesondere Senioren am Freitag, 2. November, zu einer kulturellen Veranstaltung eingeladen. Um 19 Uhr liest der amerikanisch-österreichische Schauspieler August Zirner im Gasthaus Wiechern in Tostedt-Todtglüsingen, Tostedter Straße 9, "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry und spielt dazu Querflöte, unterstützt von Kai Struwe am Kontrabass. Eintritt: 15 Euro, inklusive Canapés ab 18 Uhr.

Vor zwölf Jahren hatte Gisela Hubert, die u.a. langjähriges Mitglied im Kreisseniorenbeirat war, die Idee: "Ich wollte Senioren vom Fernsehen weglocken und ihnen etwas anderes für die Ohren und die Augen bieten", erläutert sie. Von dem Vorhaben von Beginn an begeistert war Irene Vorwerk, die mit ihrer Stiftung seither die Veranstaltungen fördert, damit der Eintritt erschwinglich bleibt.

Zunächst fanden die Lesungen und Konzerte im Seniorentreff in der Kastanienallee, später im Hotel "Zum Meierhof" jeweils nachmittags statt. Seit 2013 wird zweimal im Jahr und zwar abends zum einem kulturellen Leckerbissen ins Gasthaus Wiechern eingeladen. Längst werden die hochkarätig besetzten Termine nicht mehr nur von Senioren, sondern jedes Mal von 180 bis 200 Kulturinteressierten jeden Alters besucht.

Gisela Hubert ist es zum Beispiel gelungen, bekannte Schauspieler wie Uwe Friedrichsen (†), Christian Quadflieg, Sky du Mont oder Nina Hoger, Autoren wie Dr. Hellmuth Karasek (†) und Musiker wie Volker Lechtenbrink nach Tostedt zu holen."Ich gucke mir einen Künstler aus, frage bei den Agenturen an und spreche das mit Irene Vorwerk und Lilian Bormann von der Stiftung ab. Ohne sie läuft nichts. Es ist eine nette Zusammenarbeit", sagt Gisela Hubert.

Auch mit August Zirner konnte sie wieder einen tollen Künstler für ein Gastspiel in Tostedt gewinnen. Geboren und aufgewachsen in Illinois (USA) kehrte der Sohn jüdischer Immigranten Anfang der 1970er Jahre nach Wien in die frühere Heimat seiner Eltern zurück. Er absolvierte eine Schauspielausbildung am Wiener Max Reinhardt Seminar, trat danach u.a. am Wiener Burgtheater und an den Münchner Kammerfestspielen auf. Seit 1975 spielte Zirner in über 130 Kino- und Fernsehfilmen, darunter in dem Oscar-prämierten Film "Die Fälscher". 2006 erhielt der 62-Jährige den Adolf-Grimme-Preis für sein Spiel in "Wut".

August Zirner, der außer Querflöte auch Saxofon spielt, arbeitet regelmäßig mit dem Jazztrio "Das Spardosen-Terzett" zusammen, zu dem auch sein Bühnenpartner Kai Struwe gehört, der aktuell auch in der Band von Helge Schneider mitspielt.