Hochkarätiger Gast bei Vorwerk-Lesung

Tostedt : Hotel Wiechern |

bim. Tostedt. Auf Einladung der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung liest die Schauspielerin Suzanne von Borsody unter dem Titel "Ein Loblied auf die Freundschaft" Texte von Goethe bis Rilke, begleitet von Katrin Banhierl am Cello, am 29. März um 19 Uhr im Hotel Wiechern in Tostedt, Tostedter Straße 9. Für die Veranstaltung ist jetzt der Kartenvorverkauf angelaufen.

Suzanne von Borsody wurde als Tochter des Schauspieler-Ehepaars Hans von Borsody und Rosemarie Fendel geboren. Die Schauspielschule besuchte Suzanne von Borsody nur kurz, da sie sofort ein Engagement am Schauspielhaus Frankfurt erhielt. Sie wirkte in Kino- und Fernsehfilmen mit und arbeitete als Schauspielerin u.a. in Berlin, Düsseldorf, Zürich und bei den Salzburger Festspielen. 1979 erhielt sie für die Rolle der Beate S. in der gleichnamigen Fernsehserie die Goldene Kamera und 1980 für ihre Rolle in Axel Cortis "Das eine Glück und das andere" den Deutschen Darstellerpreis. International sah man von Borsody neben Richard Chamberlain und Michel Piccoli. 2007 zeigte sie mit der Episode „Die Lehrerin“ ihre erste Regiearbeit. Sie ist auch Malerin und stellt seit 2012 ihre Werke in Galerien aus. Außerdem engagiert sie sich als UNICEF-Botschafterin und ist u.a. Vorsitzende des Europäischen Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt.

• Eintritt: 15 Euro (inklusive Canapés ab 18 Uhr). Karten gibt es nur im Vorverkauf bei "Buch & Lesen", Unter den Linden 16, im Töster Reisebüro, Kastanienallee 2, und in der Bäckerei Weiss, Tostedter Straße 14 in Todtglüsingen.