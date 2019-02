"Holzwurm" ist beim Heimatverein Tostedt zu Gast

Tostedt : Heimathaus |

bim. Tostedt. Zu zwei interessanten Vorträgen lädt der Heimatverein Tostedt ins Heimathaus Tostedt im Himmelsweg 8 ein.

Beim Vortrag am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr geht es um ein ganz aktuelles Thema, das durch die in diesen Tagen durchgeführte Volksabstimmung zum Thema Artenschutz in Bayern einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde. Uwe Quante, Biologe und langjähriges Vorstandsmitglied im Arbeitskreis Naturschutz in der Samtgemeinde Tostedt, berichtet in einem Lichtbildervortrag über „Insektensterben und Vogelschwund“. Dabei werden auch Untersuchungsergebnisse aus der Samtgemeinde Tostedt einfließen.

Seine Schnitzkunst präsentiert der Tostedter Volker Schöbel im Rahmen der Geschichtswerkstatt des Heimatvereins am Freitag, 8. März, um 15 Uhr.