In Tostedt: Chansons und Swing

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Die temperamentvolle französische Sängerin Bérangère Palix und der virtuose Berliner Gitarrist Stephan Bienwald präsentieren auf der "Bühne bunter Vorhang" in Tostedt unter dem Titel "Big Bang!" Chansons und Swing.

Mit ihrem tragikomischen Talent versteht es Bérangère Palix, ihre Lieder wunderbar in Szene zu setzen. Sie schlüpft in verschiedene Rollen, erzählt Kurzgeschichten und macht so dem Publikum den Inhalt ihrer Chansons zugänglich, von denen sie einige auch auf Deutsch singt. Stephan Bienwald ergänzt das deutsch-französische Programm voller Witz, Fantasie und brillanter Musikalität.

Eintritt: 15 Euro. Der Vorverkauf läuft über Theater-Chefin Ulrike von Thien (Tel. 04182-292331) und "Buch & Lesen" (Tel. 04182-3138).

Sa., 2.2., 20 Uhr, "Bühne bunter Vorhang", Unter den Linden 39 in Tostedt.