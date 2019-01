In Tostedt: Infos zum Schutz vor Cybercrime

bim. Tostedt. "Cybercrime - wie kann ich mich vor Internetkriminalität schützen?" ist der Titel des Vortrages, den Carsten Bünger, Spezialist der Polizei Niedersachsen, bei den Landfrauen in Tostedt hält. Am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr gibt er im Hotel "Zum Meierhof", Buxtehuder Straße 3, seine Erfahrungen weiter sowie Tipps und Tricks, damit weiterhin sicher im Internet gesurft werden kann. • Anmeldung bei den Ortsvertrauensfrauen. Gäste sind willkommen und erhalten weitere Infos bei Gerti Jobmann unter Tel. 04165-80549 oder per E-Mail gertiluise@gmx.de erhalten oder sich dort anmelden.