Internationaler Frauentag in Tostedt : "Hand in Hand" feiern

Tostedt : Hotel Zum Meierhof |

bim. Tostedt. Unter dem Motto "Hand in Hand - gemeinsam" wird in Tostedt am Samstag, 2. März, ab 14 Uhr im Hotel "Zum Meierhof", Buxtehuder Straße 3, der Internationale Weltfrauentag gefeiert. Veranstaltet wird er von der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Tostedt, Maren Altmann, und den Damen vom internationalen Frauentreff.

Den internationalen Frauentag gibt es bereits seit über 100 Jahren. Wenngleich sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft seit 1911 gewandelt hat, wird der Tag dafür genutzt, um auf weiterhin bestehende Probleme und Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Der eigentliche internationale Frauentag ist auf den 8. März festgelegt und ist in Berlin in diesem Jahr erstmals ein gesetzlicher Feiertag.

Zur Feier sind alle Frauen und Mädchen herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, die der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale e.V. zugutekommen. Die Teilnehmerinnen können etwas Leckeres für das internationale Büfett mitbringen, das sich aufgrund seiner Vielfalt alljährlich sehr großer Beliebtheit erfreut. Neben den exotischen Köstlichkeiten sorgen internationale Musik und Tanz sowie ungezwungene Gespräche von Frau zu Frau für das spezielle Flair des in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal in Tostedt gefeierten Internationalen Weltfrauentags.