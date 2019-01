Irish Folk und Entertainment mit "Woodwind & Steel" in Tostedt

Tostedt : Gasthaus Wiechern |

bim. Tostedt. Irish Folk und Entertainment wird den Besuchern des Hotel Wiechern in Tostedt-Todtglüsingen geboten, wenn die Band "Woodwind & Steel" dort gastiert. Zu erleben sind die "Greatest Hits" der keltischen Folk-Musik, gespickt mit Anekdoten, Geschichten und Gags, irisch-schottischem Humor und temporeichem Entertainment, das bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf.

Ed O’Casey ist der Entertainer des Abends. Ein Mann, der das Publikum zum Lachen bringt. Er hat den sprichwörtlichen Schalk im Nacken sitzen, wenn er mit einem Augenzwinkern Geschichten aus dem irischen Alltag zum Besten gibt. An seiner Seite die herausragende Soloflötistin Ann O’Casey und der Gitarrenvirtuose Alex Vallon.

Leichtfüßig vorgetragene Balladen wechseln mit rasanten, mitreißenden Jigs, Reels und Polkas, bei denen die Füße nicht mehr stillstehen können. Virtuosität gepaart mit purer irischer Lebensfreude – mit dieser Mixtur lässt "Woodwind & Steel" den Funken überspringen.

Zur genüsslichen Einstimmung auf das Konzert gibt es irische Spezialitäten und Guinness vom Fass (nicht im Eintrittspreis enthalten).

Vorverkauf: 22 Euro zuzüglich VVK-Gebühr. Karten gibt es u.a. im Gasthaus Wiechern, bei "Buch & Lesen" in Tostedt, Konzertkasse Smile (Buchholz) und unter Tel. 06043-9827917. Weitere Infos und Videos unter:

www.woodwind-steel.de.

Fr., 25.1., 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Gasthaus Wiechern, Tostedter Straße 9 in Tostedt. Konzert 25.1. So.