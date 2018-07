Jazz-Singer-Songwriterin Christina Lux kommt nach Tostedt

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Die Jazz-Singer-Songwriterin Christina Lux (Foto, Foto: Sebastian Niehoff) kommt nach Tostedt: Am Samstag, 25. August, um 20 Uhr tritt sie auf der kleinen "Bühne bunter Vorhang" von Ulrike von Thien, Unter den Linden 39, auf und präsentiert u.a. Stücke ihres neuen Albums "Leise Bilder".

Ihre intensive und warme Stimme erzählt Geschichten über Begegnungen. Sie schaut hin, betrachtet die schrägen und schönen Dinge des Lebens - immer auf der Suche nach dem, was unter der Oberfläche liegt. Dafür findet sie berührende Bilder in ihrer Musik und ihren Worten und schlägt den Bogen vom puren Song zum Jazz. Auch ist sie eine großartige Gitarristin, die ihre wachen, frechen und tief philosophischen Gedanken in ihren Songs und Ansagen auf den Punkt bringt.

Mit ihrem Weggefährten Oliver George an Schlagzeug, Gitarre und Gesang hat sie ihr aktuelles und neuntes Album "Leise Bilder" produziert. Im Konzert lassen sich beide mit großer Spielfreude aufeinander ein. Ohne Brüche wechselt Christina Lux dabei zwischen ihren englischen und deutschsprachigen Songs.

• Eintritt: 15 Euro im Vorverkauf bei Ulrike von Thien unter Tel. 04182-292331.