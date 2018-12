bim. Handeloh. Der vorweihnachtlichen Hektik entfliehen und einen Abend am Kamin verbringen bei Kerzenlicht, Punsch oder heißem Kakao und dazu einer Geschichte lauschen können die Besucher des Café im Schafstall in Handeloh-Wörme. Dort liest der Kabarettist und Schauspieler Joachim Zawischa (Foto), der 2015 mit dem Kulturpreis „Blauer Löwe“ ausgezeichnet wurde, aus dem Buch „Hilfe, die Herdmanns kommen!“ Katharina Schmich begleitet ihn dazu an der Klarinette.

Fr., 14.12., 19 Uhr, Café im Schafstall in Wörme, Am Büsenbach 35. Karten unter Tel. 04187-1072 oder an der Abendkasse.