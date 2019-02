Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Das Requiem d-moll KV 626 von Wolfgang-Amadeus Mozart in der Süßmayr-Fassung erklingt in der Johannerskirche, vorgetragen vom Chor der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Tostedt (Foto) sowie von Miriam Sharoni (Sopran), Jale Papila (Alt), Hendrik Lücke (Tenor), Luciano Lodi (Bass) und dem Lüneburger Kammerorchester. Die Leitung hat Joachim Nee. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.

So., 10.2., 17 Uhr, Johanneskirche Tostedt, Himmelsweg.