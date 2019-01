Jugendgruppenleiter werden ausgebildet

(bim). Pädagogik, Beschäftigungsmethoden oder der Umgang mit Streitigkeiten und Aggression: Wer sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen engagiert, sollte dafür gut ausgebildet sein. Die Kreisjugendpflege des Landkreises Harburg bildet dazu in den Osterferien vom 6. bis 11. April 2019 im Seevetaler Seminarhaus Sunderhof bei Emmelndorf Jugendgruppenleiter aus.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten, wie man den Zusammenhalt in einer Gruppe stärkt, Spiele und Aktionen anleitet, Veranstaltungen plant und vor welchem rechtlichen Hintergrund Jugendarbeit stattfindet.

Das Seminar richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene, die in der Jugendarbeit tätig sind oder sich zukünftig engagieren möchten. Die Teilnehmer sollten im Kreisgebiet wohnen oder für eine Organisation Jugendarbeit leisten, die im Landkreis Harburg ansässig ist. Die Ausbildung wird vom Landkreis Harburg gefördert, die Teilnehmer zahlen daher lediglich 40 Euro. Darin enthalten sind die Kursgebühr sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

Wer den Grundlehrgang abschließt, in der Jugendarbeit tätig ist und einen Erste-Hilfe-Kursus absolviert hat, kann anschließend eine Jugendleitercard (Juleica) beantragen. Dieser bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Engagierte in der Jugendarbeit dient als Qualifikationsnachweis und soll die Arbeit anerkennen. Mit der Juleica sind verschiedene Vergünstigungen verbunden.

• Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es unter www.landkreis-harburg.de/juleica oder beim Kreisjugendpfleger Kai Schepers, Tel. 04171-693542, E-Mail: k.schepers@lkharburg.de.