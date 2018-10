Kinderkino und Konzert in Handeloh

bim. Handeloh. Ins Kinderkino laden der Förderkreis der Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh und der örtliche Bürger- und Verkehrsverein für Samstag, 27. Oktober, um 15 Uhr in den Gemeindesaal, Kirchenstraße 9, ein. Gezeigt wird ein Film mit neuen Monstern und neuen Problemen in einem Vampirhotel. Es gibt Getränke und kleine Knabbereien. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

• Ebenfalls für Samstag, 27. Oktober, lädt der Förderkreis zu einem Gospel- und Rock-Konzert in die Nikodemus-Kirche ein. Beginn ist um 19 Uhr. Zu Gast ist Jutta Weinhold und der Gospel-Rock-Chor der Musikschule Hanstedt. Jutta Weinhold und die 25 Sängerinnen des Gospel-Rock-Chores präsentieren mit ihrem sehr temperamentvoll und lebhaft vorgetragenen Programm legendäre Gospels und großartige Rocksongs. Sie werden am Klavier von „Doctor Bogarth“, einem Pianisten aus Hamburg, begleitet. Ihr Motto „Singen macht glücklich und hält jung!“