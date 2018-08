Die siebenköpfige Kölner Band "Könige & Priester" kommt am Samstag, 29. September, nach Tostedt und stellt ab 20 Uhr im Christus Centrum Tostedt (CCT), Todtglüsinger Str. 3, ihr zweites Album "Heldenreise" vor. Ein Wiedersehen gibt es dann mit Florence Joy Enns, die in Otter aufwuchs und 2004 die Sat 1-Castingshow "Star Search 2" gewann. Zur Band gehört u.a. ihr Ehemann Thomas Enns, der 2007 bei "Deutschland sucht den Superstar" den sechsten Platz belegte. In ihren Songs beschreiben "Könige & Priester" die Lebensreise eines jeden Menschen, der zweifelnd mit dem Glauben ringt und mit dem, was er zu wissen glaubt. Die Songs reflektieren die Schönheit, die Einfachheit und auch das Staunen über die kleinen und großen Wunder des Lebens.• Karten (20,70 Euro) unter www.bit.ly/2vuKqC9 ; Abendkasse 22 Euro.