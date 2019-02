KoKaLu in Welle: Hier bebt garantiert der Saal

bim. Welle. Kleine Piraten, Prinzessinnen, Polizisten oder aber Marienkäfer, Bienchen und Kätzchen und andere interessante Persönlichkeiten machen am kommenden Samstag, 2. März, den mit Luftballons und Girlanden geschmückten Saal des Gasthauses Wille in Welle unsicher, wenn traditionell zum Kostüm-, Kappen- und Lumpenball, kurz KoKaLu, eingeladen wird.

Dieser Name ist Programm, denn keiner der Mitfeiernden kommt hier unverkleidet. Viele der Kostüme sind mit viel Liebe handgemacht. Für Animation und mitreißende Lieder, die zum Tanzen und Toben einladen, sorgt in bewährter Weise DJ Thorsten.

Eintritt ab 15 Uhr: für Kinder 1 Euro, für Erwachsene 2 Euro.

Abends um 21 Uhr steigt für alle Partyfreunde ab 18 Jahren der KoKaLu für die großen Narren. Während der Tanzpausen können sie sich am Biertresen und an der Cocktailbar erfrischende Getränke bestellen. Zur Stärkung gibt es heiße Suppe. Für die Raucher ist im Innenhof ein Zelt aufgebaut. Eintritt: 7 Euro.