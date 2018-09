Konzert und Austellung in Handeloh: "Von Hamburg nach Shanghai"

bim. Handeloh. "Von Hamburg nach Shanghai" sind ein Konzert von Desheng Chen (Violine) und Professor Matthias Stötzel (Klavier) sowie eine Ausstellung der Künstlerin Gertrud Larsz betitelt, die in der Handeloher Nikodemus-Kirche geboten werden. Zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 22. September, um 18 Uhr interpretieren Desheng Chen und Matthias Stötzel musikalische Meisterwerke aus Deutschland und China. Zu den Veranstaltungen lädt der Förderkreis der Kirchengemeinde mit Unterstützung des Bürger- und Verkehrsvereins in die Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9, ein.

Die Ausstellung kann besichtigt werden jeweils sonntags am 23. September von 12 bis 16 Uhr sowie am 30. September und 7. Oktober jeweils von 12 bis 14 Uhr.

Die Künstlerin Gertrud Larsz, die in Hamburg und Handeloh arbeitet, hat ihre Einsichten und Erinnerungen einer China-Reise nach Nanjing aus dem Jahr 2007 zu einer Ausstellung mit Gemälden, Impressionen und Fotokollagen als ihren Beitrag zur Veranstaltungsreihe "China-Time 2018" in Hamburg verarbeitet.

• Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Ziele des Förderkreises sind willkommen.