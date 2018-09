Kreatives Handwerk in Bötersheim

Kunst und Gewerbe rund um die Schmiede

Individuelle Produkte in stimmungsvollem Ambiente: Dies erleben Besucher der 27. Kunst- und Gewerbeausstellung an diesem Wochenende rund um die alte Schmiede (Esteweg 13) in Bötersheim. Künstler, Designer und Meister präsentieren am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, jeweils ab 11 Uhr Handwerk, Design, Kunst und ihre fließenden Übergänge aus den Bereichen Glas, Holz, Leder, Metall, Edelmetall, Keramik und Textiles. Neu dabei sind Glaskünstlerin Antje Otto aus Keitum (Sylt), Keramikdesignerin Maike Hagemann aus Küsten im Wendland und Webermeisterin Kathrin Schoppmeier aus Goltoft an der Schlei. Zudem gibt es am Samstag um 17.30 Uhr eine Vorführung von Fred Schmalz im Schmieden von Damaszenerstahl und ab 19.30 Uhr sorgt die Band "Toad's Bread" für musikalische Unterhaltung mit Folk, Rock, Blues und Rock'n Roll. Im Kaffeegarten können Besucher süße und herzhafte Leckereien genießen.• Der Eintritt ist frei und Parkplätze sind ausgeschildert. Das komplette Ausstellerverzeichnis ist zu finden unter www.TietgenundSchmalz.com