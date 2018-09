Landjugend Heidenau organisiert wieder das beliebte Erntefest

bim. Heidenau. Zum traditionellen Erntefest lädt wieder die Heidenauer Landjugend ein. Stattfinden wird es dieses Jahr am Sportplatz in Heidenau. Am Samstagabend, 22. September, beginnt das Erntefest mit einer Zeltdisco sowie einem zweiten Dancefloor im Schützenhaus. Einlass ist um 21 Uhr, Eintritt: 7 Euro. Für die perfekte Stimmung sorgen DJ Rick mit Hits aus den 1980er und 1990er Jahren sowie DJ Olli Conte im Festzelt.

Am Sonntag, 23. September, treffen sich die Erntewagen um 12 Uhr ebenfalls am Sportplatz. Von dort startet um 13 Uhr der bunte Umzug. Anschließend können die Gäste im großen Zelt Kaffee und Kuchen genießen. Die Mitglieder der Landjugend Heidenau freuen sich auf viele Mitfeiernde.