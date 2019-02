Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Die Schauspielerin Claudia Schwartz liest auf der "Bühne bunter Vorhang" in Tostedt aus den Tagebüchern der Etty Hillesum, musikalisch begleitet von Shaul Bustan. Die niederländisch-jüdische Lehrerin Etty Hillesum begann mit 27 Jahren, Tagebuch zu schreiben. Sie wurde 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet. Ihre postum veröffentlichten Tagebücher aus den Jahren 1941 bis 1943 machten sie international bekannt. Sie sind ein faszinierendes und bewegendes Zeugnis von einem Leben, das von Verfolgung, Angst und Bedrohung, aber auch von Liebe, Solidarität und Gläubigkeit gekennzeichnet ist. Die Lesung vermittelt einen persönlichen Einblick in die Gedankenwelt dieser leidenschaftlichen und sehr humorvollen Frau.

Sa., 23.2., 20 Uhr, "Bühne bunter Vorhang", Unter den Linden 39 in Tostedt, Eintritt: 15 Euro. Vorverkauf unter Tel. 04182-292331 und "Buch & Lesen", Tel. 04182-3138. Lesung