Lichtinstallation „Ein Haufen Licht!" in Königsmoor

„Ein Haufen Licht!" - so heißt die neue Lichtinstallation der Künstlerinitiative "Kömoland" in Königsmoor, Baurat-Wiese-Straße 129. Erwin und Walburga Hilbert, Matthias Wolters, Claudia Schilling und weitere Freunde haben die Lichtaktion direkt vor Hilberts Atelier in Königsmoor aufgebaut.Die Lichtkörper sind eine Spende der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung und leuchten bereits das zweite Jahr in Königsmoor. Das „Moorlicht“ ist von der Baurat-Wiese-Straße aus nach Einbruch der Dämmerung gut zu sehen. Die Installation wird bis ins neue Jahr bestehen bleiben."Der Besuch auf dem Gelände der alten Moorversuchsanstalt ist jedermann auf eigene Gefahr gestattet, und wenn ich im Hause bin, darf das Atelier mit meinen neuen Bildern gerne besucht werden. Zurzeit läuft die Ausstellung 'Akt und nackt Takt!'. Der Eintritt ist frei", so Erwin Hilbert.Gruppen melden sich bitte an unter Tel. 0151-23051358.