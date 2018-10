Maritimer Abend des Heidjer-Shanty-Chors: "Einmal um die ganze Welt"

Der "Maritime Abend" des „Heidjer-Shanty-Chors" ist ein fester Bestandteil des Buchholzer Veranstaltungskalenders. Die Sängergemeinschaft lädt am Samstag, 3. November, um 20 Uhr in den Landgasthof „Zum Estetal“ (Bergstraße 11) nach Kakenstorf ein. Der Eintritt zu dem beliebten Sangesabend ist kostenlos. Der Chor freut sich jedoch über Spenden.

Die Veranstaltung, die zum elften Mal stattfindet, steht unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“. Bei diesem Shanty-Konzert geht es um die Geschichten von der Küste und der Seefahrt. Viele bekannte Lieder von Fernweh und dem Meer werden vorgetragen. Die Leitung des Chores hat Diplom-Musiklehrer Ralf Lehnert.

„Wir freuen uns bereits auf diesen Abend in der gemütlichen Atmosphäre des Landgasthofes ‚Zum Estetal‘. Wir danken der Inhaberfamilie Ebeling für diese schöne Auftrittsmöglichkeit“, sagt Uwe Geistler, Pressewart des „Heidjer-Shanty-Chors".

Zugleich feiert der Chor sein elfjähriges Bestehen. Im November 2007 wurde der Chor auf Initiative von Segler Uwe Holtorf von 14 sangesfreudigen Mitgliedern der "Segelkameradschaft Buchholz" gegründet. Heute umfasst der Chor 40 Mitglieder und Musiker, die regelmäßig Konzerte geben. Ein großer Auftritt war das Konzert auf der Grünen Woche in Berlin. Aber auch in Travermünde und vielen anderen Orten trat der Chor auf.

Um sich für diese besondere Veranstaltung zu stärken, offeriert der Landgasthof „Zum Estetal“ vor der Veranstaltung ab 18 Uhr ein Bratkartoffel-Büffet. Der Preis: 16,80 Euro.

Wer das kulinarische Angebot genießen möchte, wird um Anmeldung unter Tel. 04186-7323 gebeten. Selbstverständlich sind auch die Besucher, die nicht am Büffet teilnehmen wollen, herzlich zum Konzert eingeladen.