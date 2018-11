Martinswerkstätten in Rudolf-Steiner-Schule Nordheide

Kakenstorf: Rudolf-Steiner-Schule |

bim. Kakenstorf. In ihre Martinswerkstätten laden die Rudolf-Steiner-Schule Nordheide und der Waldorfkindergarten Kakenstorf, Lange Straße 2, für kommenden Samstag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr ein. In den Klassen, im Kindergarten und auf dem gesamten Schulgelände gibt es für alle Interessierten Gelegenheit, in einzelnen Werkstätten zu basteln. Dazu gehören u.a. Papierschöpfen, Kerzenziehen, schmieden und drucken. Mit Puppenspielen werden die jüngsten Gäste im Kindergarten unterhalten. Für das leibliche Wohl ist mit einem großen Kuchenbuffet im Alten Saal sowie mit einem Grillstand gesorgt. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, der wird vielleicht auf dem Basar, am Büchertisch oder beim Mineralienverkauf fündig.

Um 17 Uhr findet zum Abschluss ein Laternenumzug statt.