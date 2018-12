Mukker-Rock in Tostedt mit drei Bands

Tostedt : Hotel Zum Meierhof |

ah. Tostedt. Drei Bands stehen am Samstag, 8. Dezember, auf der Bühne, wenn es wieder heißt "Mukker-Rock!". Die Verstanstaltung findet zum fünften Mal statt. Der Verein "Mukker e.V." lädt ab 20 Uhr ins Hotel zum Meierhof in die Buxtehude Straße 3 ein. Die Tostedter Band "Coverland" macht den Anfang. Die Musiker spielen bekannte ältere und neue Rockstücke. Danach folgt "Danke Johannes". Die drei Musiker kommen aus Buchholz und tragen Stücke von Danko Jones vor. Den Abschluss macht die Band "Ready for Freddy" aus Buchholz. Die Musiker um Kai Zwede und Jens Schulte stehen für besten Blues und Rock.

Der Eintritt kostet zehn Euro, nur Abendkasse.