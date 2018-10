Multivisionsshow in Tostedt: Mit dem Käfer um die Ostsee

Tostedt : Autohaus Meyer |

bim. Tostedt. Neun Länder, über 100 Orte und unzählige Erlebnisse - gemeinsam machten sich Vater und Tochter in ihrem 57 Jahre alten VW-Faltdachkäfer auf den Weg, um einmal die Ostsee zu umrunden. 34 Tage waren sie mit dem dunkelblauen Käfer "Midnight" auf Landstraßen, Schotterpisten und Fähren unterwegs. Darüber berichtet der Reisejournalist und Fotograf Maik Günther in einer Multivisionsshow.

Er verliebte sich bereits in seiner Kindheit in das Kult-Auto, in dem er bei Touren mit seinen Eltern im sogenannten "Hundeabteil" über dem Heckmotor schlief. Und er träumte womöglich davon, eines Tages auch einmal mit seiner Familie in einem solchen Käfer eine Reise zu unternehmen. Im Sommer 2017 startete er die Tour gemeinsam mit seiner Tochter Nel (16).

Ein paar Regeln hatten sie aufgestellt: Autobahnen waren tabu. Auf ein Navigationsgerät wurde verzichtet, stattdessen die noch bis Anfang der 1990er Jahre üblichen Routenkarten benutzt. Die Tagesrouten betrugen in der Regel nicht mehr als 200 Kilometer. Umwege waren ausdrücklich erwünscht, sodass statt der geplanten 3.500 Kilometer am Ende über 6.000 Kilometer zurückgelegt wurden. Oberstes Ziel der Reise: Entschleunigung und trotzdem ganz viel erleben!

Maik Günther erzählt faszinierenden Geschichten von Landschaften und Begegnungen mit Menschen während der gemeinsamen Vater-Tochter-Käfertour rund um die Ostsee. Mal lustig mit vielen Anekdoten, mal spannend und tiefgründig.

Eintritt im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

• Freitag, 9.11., 19 Uhr

Autohaus Meyer, Tostedt

