Neue Heidenauer Majestäten werden ermittelt

bim. Heidenau. Nachfolger für die amtierende Damenkönigin Silke Kamin und den Vizekönig Markus Roth (Fotos) sucht der Schützenverein Heidenau im Rahmen seines "Schluss-Schießens 3.0" am 8. September.

Antreten ist um 14 Uhr am "Heidenauer Hof". Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen in der Schützenhalle, von 15 bis 18 Uhr findet im dortigen Schießstand das Preisschießen um die neuen Würdenträger, das Ordenschießen und ein Blasrohrschießen für Jung und Alt statt. Die Proklamation erfolgt um 19.30 Uhr. Um 20 Uhr gibt es ein Schnitzelbuffet vom "Heidenauer Hof" (Preis: 15,50 Euro, verbindliche Anmeldung unter Tel. 0170-2101742). Ab 21 Uhr steigt eine Zeltdisco mit DJ.