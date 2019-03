Neuer Treffpunkt des Hörtreffs Nordheide

Tostedt : Haus der Begegnung |

bim. Tostedt. Neuer Treffpunkt und neue Uhrzeit: Die Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte, der "Hörtreff Nordheide" unter der Leitung von Inge Gabriel (Foto), trifft sich künftig jeweils jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Tostedter "Haus der Begegnung", Poststraße 16. Das nächste Mal am kommenden Mittwoch, 6. März. In der Gruppe, die Inge Gabriel vor rund sechs Jahren ins Leben gerufen hat, tauschen sich Betroffene aus. Die Frau aus Wistedt, die selbst ein "Cochlear Implantat" (CI), eine Innenohrprothese hat, kämpft mit anderen Betroffenen auch um die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.