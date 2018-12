Tostedt : Reitverein Tostedt |

bim. Tostedt. Seine Weihnachtsfeier veranstaltet der Reit- und Fahrverein Tostedt am kommenden Sonntag, 16. Dezember, ab 16 Uhr in der Reithalle. Wie in den Vorjahren dürfen sich die Besucher auf eine besondere Märchenvorführung freuen. Dieses Mal steht "Der Froschkönig" im Mittelpunkt. Das Programm:

16 Uhr: Hundeagility

16.20 Uhr: Quadrille der Reiterjugend

16.30 Uhr: Voltigiervorführung

16.50 Uhr: Kindermitmachprogramm

17.10 Uhr: Pipi Langstrumpf

17.15 Uhr Pas de Deux

17.25 Uhr: Aufführung des Reitermärchens "Der Froschkönig"

Im Anschluss daran wird der Weihnachtsmann erwartet. Für das leibliche Wohl ist mit Grill-, Glühwein- und Waffelstand gesorgt. Im Reiterstübchen gibt es Kaffee und Kuchen.

• Eintritt und Parken frei.