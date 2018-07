Rockige Sommernacht mit den Hafenrockern und "Michael Vdelli & Friends"

bim. Todtshorn. Eine rockige Sommernacht mit den Hafenrockern steigt am Samstag, 4. August, ab 19 Uhr. Dann beginnt in Groß Todtshorn in der Dorfstraße (neben der Feuerwehr) die elfte Todtshorner Rocknacht. Für das leibliche Wohl sowie reichlich kalte Getränke sorgt die Todtshorner Feuerwehr. Als Support konnte die australische Bluesrock-Band "Michael Vdelli & Friends" gewonnen werden.

Hauptact sind die Hafenrocker, die mit vielen neuen Songs anreisen. Die Hafenrocker sind Inga (Keyboards) aus Buchholz, Nils (Gitarre) aus Buchholz, Kim (Gitarre) aus Buxtehude, Fabian (Schlagzeug) aus Alvesen, Heiko (Gesang) aus Holm-Seppensen und Toni (Bass) aus Holm-Seppensen. Die Setliste der Hafenrocker sind Rockklassiker der letzten 40 Jahre. Songs von Lenny Kravitz, AC/DC, LED Zeppelin, Dire Straits, ZZ Top und vieles mehr. Weiterhin gibt es Kult-Shantys wie "Drunken Sailor", "Aloha He" oder "Hamborger Veermaster".

Wer also auf mitreißende, stimmungsvolle Livemusik unter freiem Himmel steht, sollte diesen Termin nicht verpassen. Eintritt: 10 Euro.