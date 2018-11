Senioren werden in Tostedt fit gemacht am PC

bim. Tostedt. Computer sind nicht nur etwas für junge Leute. Auch ältere Menschen können den Umgang mit PC, Laptop, Tablet und Smartphone erlernen. Entsprechende Lehrgänge bietet der Seniorentreffpunkt Tostedt seit 14 Jahren regelmäßig mit großem Erfolg an. Welche Kurse im kommenden Jahr starten und wie der Ablauf ist, erfahren Interessierte am Dienstag, 27. November, ab 16 Uhr im Seniorentreffpunkt, Kastanienallee 20.

Die Lehrgangsleiter bieten Schulungen an in PC-Grundlagen für Anfänger und Fortgeschrittene, Word, Excel, digitale Fotobearbeitung, erweiterte PC-Grundlagen, Design und Bildbearbeitungsprogramm, Tablet und Smartphone. Pro Lehrgang können bis zu acht Personen aufgenommen werden. Wer mitmachen möchte, muss allerdings Mitglied im Seniorentreff sein (Mitgliedsbeitrag: 48 Euro im Jahr). Dann kostet die Teilnahme 2 Euro pro Unterrichtseinheit.

"Wir sind auch immer auf der Suche nach Helfern, die Schulungen ehrenamtlich übernehmen", sagt Traute Hanfeld, stellvertretende Vorsitzende des Seniorentreffpunkts. Wer bereits ist, zu helfen, meldet sich bei ihr unter Tel. 04182-7477.