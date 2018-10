Shaul Bustan-Trio zu Gast in Tostedt

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Das Shaul Bustan-Trio ist am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr auf der "Bühne bunter Vorhang" in Tostedt, Unter den Linden 39, zu Gast. Die Musik des Trios entspringt aus den Kompositionen von Shaul Bustan - eine einzigartige Mischung aus israelischer Musik mit europäischen Klängen und Musik aus der Wüste, inspiriert durch seine eigene musikalische Familiengeschichte.

Shaul Bustans Urgroßvater, der aus dem Iran kam, entstammte einer musikalischen Familie. Er spielte auf traditionellen Instrumenten und sang persische Volksmusik am Hof des Königs. Shauls anderer Urgroßvater, geboren und aufgewachsen in Rumänien, war nicht nur ein großer Opern-Liebhaber, sondern er trug auch jiddische Lieder auf der Gitarre vor und brachte den Menschen die jiddische Folklore nahe.

Shaul Bustan (Kontrabass, Oud, Perkussion und Komposition) ist in Israel aufgewachsen. Als Dirigent, Komponist und Musiker hat er mit verschiedenen Ensembles und Orchestern in Israel, Deutschland, Österreich, Holland und den USA zusammengearbeitet, u.a. dem Israel Philharmonic Orchestra, der Los Angeles Jewish Symphony, Koninklijke Harmoniekapel Delft und dem Tiroler Ensemble für neue Musik.

Die drei Virtuosen Shaul Bustan (Kontrabass, Oud und Perkussion), Liron Yariv (Cello) und Héloïse Lefebvre (Geige) gestalten ein Konzert der besonderen Art mit faszinierenden, neuen Klängen und Improvisationen, die mitreißen. Eine Musik, die Geschichten erzählt.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es bei Theater-Chefin Ulrike von Thien, Tel. 04182-292332, sowie bei "Buch & lesen" in Tostedt, Tel. 04182-3138.